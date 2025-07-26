Tartıştığı ağabeyi bıçakladı

Bıçaklı kavgada M.Y'nin (16) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan iki şüpheliden anne A.Y. (40) ifadesinin ardından salıverildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. (14) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde dün, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alınmıştı.

