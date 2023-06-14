Tartıştığı ağabeyi ve yengesine kurşun yağdırdı: Şüpheli kardeş aranıyor

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Şüpheli daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden karı ve kocanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.