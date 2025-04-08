Tartıştığı ağabeyini öldürdü: "Kafama şişeyle vurdu"

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iddiaya göre, A.A., ağabeyi M.A.'nın evine gitti.

Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden üç kere bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.