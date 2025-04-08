Tartıştığı ağabeyini öldürdü: "Kafama şişeyle vurdu"
Biyoloji öğretmeni, evinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli, "Kafama şişeyle vurdu, kendimde değildim." savunması yaptı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde iddiaya göre, A.A., ağabeyi M.A.'nın evine gitti.
Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.
AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden üç kere bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Hastanede tedavi sonrası A.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi.
"KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU, KENDİMDE DEĞİLDİM"
Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, hayatını kaybeden ağabeyin biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adana Sarıçam
- Cinayet
- Öğretmen