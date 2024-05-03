Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı, aile bireylerini itfaiye tahliye etti

Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma çıktı.



Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip rehin aldı. Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci dakikalarca ikna etmek için uğraştı.

1 saatlik mücadele sonrası aile itfaiye ekiplerince camdan tahliye edilirken, Uğurcan K. ise polis ekiplerince ikna edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.