Tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini eve kilitledi

Fatma Ş., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan Fatma Ş.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Samet Ş. ise polise teslim olmamak için kendisini eve kilitledi.



Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Samet Ş.'yi gözaltına aldı.

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