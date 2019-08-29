Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde, Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından annesini boğarak öldüren Mert K., yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi. Eve gelen yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Meryem K.'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem K.'nin otopsisinde, boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, durumu polise bildirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Mert K., adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde, Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı.