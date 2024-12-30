Tartıştığı annesini öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde B.Y. (20) gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Y.A.'ya tabancayla ateş açtı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Y.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince B.Y. gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.