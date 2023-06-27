Tartıştığı annesini öldürdü: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş!

Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren kişinin, hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyip kadın kılığında balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltına alınan katil evlat, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

Tartıştığı annesini öldürdü: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş!

'nın Sincan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.

Sefa Yağmur (27), dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur'un evine balkondan girdi. Anne-oğul arasında tartışma çıktı.

Sefa Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeliha Yağmur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Tartıştığı annesini öldürdü: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş! - 1

Sefa Yağmur, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU İÇİN EVE ÇARŞAF GİYİP GİRMİŞ

Emniyette sorgusu süren Sefa Yağmur'un, daha önce miras anlaşmazlığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip, balkondan girdiği öğrenildi.

Tartıştığı annesini öldürdü: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş! - 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sefa Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi.

Zeliha Yağmur'un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, "Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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