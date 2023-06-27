Tartıştığı annesini öldürdü: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sefa Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi.



Zeliha Yağmur'un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, "Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.