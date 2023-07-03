Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda bir kafeye giden Sefa Can Donma (25) yanına gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşıyla tartıştı.



Arkadaşının tabancayla ateş ettiği Donma, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Donma, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.