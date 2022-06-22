Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, yarasına tampon yaptı

Antalya'da öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi'nde, iddiaya göre aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan T.(28), sokak arasında karşılaştı.

Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavgada Ahmet Güner(27) sol koltuk altından bıçakla yaralandı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.



Bu sırada Gürkan T., yaraladığı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelene kadar ayakta kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Güner'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Polis ise olay yerinde bekleyen Gürkan T.'yi gözaltına aldı. Gürkan T.'nin de sağ elinin işaret parmağından yaralandığı belirlendi.



"ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA YARDIM ETTİ"



Kavgayı görenlerden Erkan Adaşıroğlu, "Kavga ettiklerini gördük, olayın gerçekleşmesi 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti" dedi.

