Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesi Gazi Paşa Mahallesi'nde bir evde birlikte içki içen Hakan İ. (50) ve Salih K. (45) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan İ, Salih K'yi başından bıçakladı.



Hakan İ, daha sonra kardeşini telefonla arayarak evinde tanımadığı bir kişinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Salih K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, Hakan İ'yi gözaltına aldı.

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