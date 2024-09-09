Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

Adana’da bir seyyar dönerci, tartıştığı arkadaşı tarafından öldüresiye darp edilip bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

İddiaya göre seyyar dönerci Ozan Alpay (27), tezgahında çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Gökhan B. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında her iki taraf birbirine küfür edince kavga çıktı. Kavga sırasında Alpay'ı öldüresiye darp eden Gökhan B., ardından göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ozan Alpay’ı Şehir Hastanesine kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi evine yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda şüpheli Gökhan B.'nin “Alkollüydüm, kavga ettik. Küfürleşince bir anlık öfke ile bıçağı sapladım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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