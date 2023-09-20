Tartıştığı arkadaşını öldürüp cesedini yaktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tartıştığı arkadaşını döverek öldürüp cesedini arabasıyla birlikte yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tartıştığı arkadaşını öldürüp cesedini yaktı

Merzifon-Çorum kara yolu Sarıbuğday Göleti mevkisinde dün, park halindeki otomobilde bulunan Ahmet M. (39), arkadaşı Yılmaz U. (37) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz U'yu döverek öldüren Ahmet M, otomobili de ateşe verip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay bölgesine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yılmaz U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçe merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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