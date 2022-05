Çorum'un İskilip ilçesi İbik köyünde tartışmaya başlayan H.E. ile arkadaşı İ.S. arasında kavga çıktı. H.E, tabancasıyla İ.S'ye ateş etti.



Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İ.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



İ.S'nin cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



