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Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Çorum'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Bektaş Kışla (42) ile Muammer U. (54), Yavruturna Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer U'nun tabancayla ateş ettiği Kışla, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kışla'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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