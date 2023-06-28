Tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polise soruşturma

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'u dövüp bacağını kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında iddianame hazırladı.
Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.
Seyir halindeki 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı Maserati marka aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül (39) arasında trafikte tartışma çıktı.
Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.
Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin." dediği belirtildi.
Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet Savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi." diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.
Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ''alenen hakaret'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.
Yapılan araştırmada Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, narkotik şubeden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı, hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.
Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.
''PLANLI DAVRANDI''
Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri; Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ile Ortaca'daki evinde görüştü.
Özlem Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir.” dedi.
Eşinin 18 yıldır devlete hizmet ettiğini söyleyen Özlem Üçgül, avukat Fatih Uzun’u 3 ay önceki mevzuyu arefe günü paylaşıp, adli tatile denk getirip eşinin, çocuklarının ve ticari itibarını zedelemek için planlı davrandığını iddia ederek, “Mağduru oynamak için bu yola başvurdu. Mahkemeden önce böyle bir yola başvurup, toplumda algıyı değiştirmek istedi. Avukat olması bütün işleri kolaylaştırdı. Konu tamamen saptırıldı.'' diye konuştu.
''SÜRECİ CİDDİ ŞEKİLDE TAKİP EDECEĞİM''
İstanbul Barosu'nda avukat olan Fatih Uzun ise yaptığı açıklamada, ''Bu olayla ilişkin gerekli bildirimlerde bulundum, şikayetleri yaptım. Şikayetler üzerine gerekli tahkikatlar başladı hem idari hem de adli anlamda. Bu bir polis memurunun münferit yapmış olduğu bir yaralama olayıydı ancak şu an kamuya mal olmuş durumda. Zaman ilerledikçe bu olayın ne kadar vahim bir olay olduğu süreç içerisinde ortaya çıkacak ve bu süreci ben ciddi bir şekilde takip ettiğim için, meslek gereği de takip ettiğim için konunun her aşamasını paylaşacağım.'' dedi.
''MESLEĞİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINI ÜMİT EDİYORUM''
İşin peşini asla bırakmayacağını belirten Uzun şöyle devam etti:
"Bu olay, emniyet teşkilatımızı bağlayan bir olay değil. Emniyet teşkilatımız binlerce kişiden oluşan bir yapı. Bu yapının içerisinde istenmeyen ve suça karışan insanlar da mutlaka oluyor ama zaman içerisinde emniyet teşkilatımız gereken özveri ve duyarlılığı göstererek bu insanları yapıdan uzaklaştırıyor. Benim de ümidim en kısa sürede gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli işlemler yapılarak bu arkadaşın mesleğinden uzaklaştırılmasını ümit ediyorum."
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