Tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polise soruşturma

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'u dövüp bacağını kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında iddianame hazırladı.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.

Seyir halindeki 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı Maserati marka aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül (39) arasında trafikte tartışma çıktı.

Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin." dediği belirtildi.

Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet Savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi." diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ''alenen hakaret'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.

Yapılan araştırmada Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, narkotik şubeden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı, hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.

Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

''PLANLI DAVRANDI''



Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri; Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ile Ortaca'daki evinde görüştü.

Özlem Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir.” dedi.