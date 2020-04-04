Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Bafra'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren genç gözaltına alındı

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 03:26

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Doğankaya Mahallesinde İ.A (20), babası S.A (52) ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

Evde bulunan av tüfeğini alan İ.A, babasına ateş etti.

Komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ve Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.A'nın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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