Tartıştığı babasını baltayla öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde H.C. (29), bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Mehmet Canlı'yı (80) baltayla öldürdü. H.C., gözaltına alındı.

Tartıştığı babasını baltayla öldürdü

Olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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