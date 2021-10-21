Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı

Adana'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 01:04 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 01:06

Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde baba C.K. ile oğlu U.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K, babası C.K'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba C.K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasını yaralayan U.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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