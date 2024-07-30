Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde D. Zeybek (20) ile babası Osman Zeybek (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Zeybek, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.



TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D. Zeybek ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.



Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan D. Zeybek, tutuklanarak Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ



Zanlının ilk ifadesinde, Nevşehir'de üniversite öğrencisi olduğu, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını söylediği, dün de olay öncesinde 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsettiği öğrenildi.