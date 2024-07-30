Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartıştığı kızı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Kızı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde D. Zeybek (20) ile babası Osman Zeybek (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Zeybek, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D. Zeybek ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan D. Zeybek, tutuklanarak Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Zanlının ilk ifadesinde, Nevşehir'de üniversite öğrencisi olduğu, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını söylediği, dün de olay öncesinde 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsettiği öğrenildi.

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - 1

Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan D. Zeybek'in, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattığı kaydedildi.

Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren D. Zeybek'in psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Osman Zeybek'in vücudunda iki bıçak darbesi tespit edildi.

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