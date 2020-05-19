Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı 19.05.2020 - 16:19 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 16:20
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yaşayan Saffet A. (59) ile oğlu E.A. (32) arasında, ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. babasını meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Saffet A.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saffet A., hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sonrası kaçan E.A., Çekirge Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu.
E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.