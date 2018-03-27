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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Ordu Ünye'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Ordu'nun Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki evde Şaban A. (52) ile oğlu R.A. (25) arasında iddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, babasını bıçakladı. Şaban A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şaban A'nın cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen R.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Şaban A'nın Ünye 1957 Spor'da masör olduğu belirtildi.

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