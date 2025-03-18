Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 438. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği'nden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O.A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürdü.



İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde Süleyman A.'nın cansız bedenini buldu.



İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçan O.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.