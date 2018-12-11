Artvin'in Ardanuç ilçesinin Kutlu Köyü'nde yaşayan İsmet Ö. (78) ile akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlu Ö.Ö. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ö.Ö., babasını boğarak öldürdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.
İsmet Ö.'nün cesedi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tartıştığı babasını boğarak öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını boğarak öldürdü.
Artvin'in Ardanuç ilçesinin Kutlu Köyü'nde yaşayan İsmet Ö. (78) ile akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlu Ö.Ö. (35) arasında tartışma çıktı.