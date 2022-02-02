Tartıştığı babasını öldürdü

Bursa Orhangazi'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 02.02.2022 - 23:13

Tartıştığı babasını öldürdü

'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde M.U. (33) ile babası H.U. (65) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.U. ise evde gözaltına alındı.

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