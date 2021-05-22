Tartıştığı babasını öldürdü

Kayseri'de, Mahmut Tarık Ekinci (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi (66) önce tabanca ile vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü.



Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahmut Tarık Ekinci, akşam yemeği sonrası babası Ahmet Ekinci ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mahmut Tarık, ruhsatsız tabancayla babası Ekinci'ye önce 3 el ateş açtı, ardındansa mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ekinci'nin öldüğünü belirledi.



Cinayet zanlısı Mahmut Tarık ise, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu.



Jandarmanın çalışmasının ardından Ahmet Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.