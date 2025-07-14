Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Erenler ilçesi 1186. Sokak'ta meydana gelen olayda, B.A. ile babası E.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye sevk edilen baba E.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.