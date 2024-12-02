Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalan oğul tutuklandı

Olay, 29 Kasım’da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babası M.Ç. ile tartışan Oktay Çetin, onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren Oktay Çetin kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne giderek şikayetçi olunca Oktay Çetin gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI



İş yeri sahiplerinin itirazı üzerine Oktay Çetin, bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetin bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.