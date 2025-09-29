Tartıştığı büfe işletmecisini bıçaklayıp öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde büfe işleten Hasan Eroğlu (44) ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen T.Y. (34) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Eroğlu'nu yaraladı.



Ağır yaralanan Eroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.