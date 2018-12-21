Beyoğlu'nda, bir kişi kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Y, kızı Zeynep Temel'i dövdüğü gerekçesiyle damadı Ayhan Temel'le sokakta tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin Y, damadını bıçakladı. Zeynep Temel de kavgayı engellemeye çalışırken, ellerinden bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Temel, yolda hayatını kaybetti.
Zeynep Temel ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Sebahattin Y. emniyete götürülürken, sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan bıçak ile olay yerinde bulunan bir bıçağa el koydu.
Tartıştığı damadını öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldüren kayınpeder gözaltına alındı. Zanlının kızı da kavgayı ayırmak istediği sırada ellerinden bıçakla yaralandı.
Beyoğlu'nda, bir kişi kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldürdü.