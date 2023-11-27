Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanığın cezası belli oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldüren sanık Kadir Keleş'in cezası belli oldu.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık Kadir Keleş, Nişantaşı'nın nezih yerlerinden birinde 18 yıldır sorun yaşamadan yaşadığını, maktulün kendisine rahatsızlık vermesi nedeniyle olayın meydana geldiğini savundu.



Sanığın avukatı Mervenur Batur ise, maktulün müvekkilinin kapıcı olmasına ve erkeklik gururuna yönelik incitici sözler söylediğini öne sürerek, olay yerini ve anını gösteren kamera kayıtlarının da olayda tasarlama olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

