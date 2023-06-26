Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

Olay tarihi olan 4 Nisan'da Baran'la sözlü tartışmanın ardından evine giderek aldığı ruhsatsız tabancayla Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiğini anlatan Keleş, burada maktule iki el ateş ettiğini belirtti.



Öldürme kastının olmadığını iddia eden Keleş, korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu.



İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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