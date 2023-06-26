Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de, tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldüren Kadir Keleş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

Şişli'de tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen belli oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Keleş, kendisine karşı aşağılayıcı tavırlarda bulunan maktulle arasında daha önceden husumet oluştuğunu öne sürdü.

Tartıştığı eczane çalışanını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu - 1 Gökhan Baran

Olay tarihi olan 4 Nisan'da Baran'la sözlü tartışmanın ardından evine giderek aldığı ruhsatsız tabancayla Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiğini anlatan Keleş, burada maktule iki el ateş ettiğini belirtti.

Öldürme kastının olmadığını iddia eden Keleş, korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu.

İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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