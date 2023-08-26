Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan kadın gözaltında

Olay, Fatih Mahallesi 4107 sokakta bulunan apartmanın dairesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı olan R.G. ile aynı evde yaşayan G.O. arasında gece yarısı bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan G.O. isimli kadın erkek arkadaşı R.G.’ye saldırdı. İlk olarak erkek arkadaşını karnından bıçaklayan kadın daha sonra kendini savunmaya çalışan adamı kollarından da bıçakla yaraladı.

Apartman sakinlerinin kavgayı duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan R.G. isimli adam olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kadın G.O. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.