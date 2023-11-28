Tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde polis ekiplerince cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü - 1

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D.'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş.'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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