İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin 12. katındaki evlerinde B.G. ile eşi Sevde G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.G., evlerinin balkonuna giden eşi Sevde G.'yi iterek aşağı attı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Sevde G.'nin cesedi, olay yenindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli B.G., polis polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Tartıştığı eşini 12. kattan attı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini oturdukları 12. kattaki evinin balkonundan atarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin 12. katındaki evlerinde B.G. ile eşi Sevde G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.