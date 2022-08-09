Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

İzmir'de dün akşam saatlerinde 2 çocuk annesi Dilek K. ile eşi Ergün K. arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ergün K. evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dilek K., Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Dilek K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Olayın ardından Ergün K., jandarmaya teslim oldu. Çiftin sık sık tartışma yaşandı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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