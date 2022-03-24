Tartıştığı eşini balkondan atan kocaya 17 yıl hapis

Eskişehir'de tartıştığı 10 yıllık eşini evin balkonundan atarak ağır yaralayan kocanın cezası belli oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde oturan Ufuk (33) ve Figen (28) G. çiftçi, geçen yıl ağustos ayında evlerinde tartıştı.

Ufuk G., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Figen G.'yi apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Figen G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Ufuk G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile Ufuk G. hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutulu sanık Ufuk G. ile avukatlar katıldı. Duruşma savcısı, sanık hakkında verdiği mütalaasında ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

''EŞİMLE ARAMDA SORUN YOK''

Duruşmasında kendisini savunan Ufuk G. ise eşiyle kaçarak evlendiklerini ve aralarında hiçbir sorun olmadığını öne sürerek, “Eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim, benim eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.



''BENİ BALKONDAN ATTI''



Hastaneden tabucu olduktan sonra evinde tedavisi süren ve yazılı ifadesi alınan Figen G. ise tartışma sırasında eşinin kendisini balkondan aşağı attığını belirterek, ''Aramızda tartışma oldu. Sürekli benim onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Ben de sonunda sinirlenerek 'Seni aldatıyorsam da iyi yapıyorum' dedim. Balkona sigara içmeye çıktım. Sonra gelip beni balkondan aşağı attı'' dedi.



17 YIL HAPİS CEZASI ALDI, İNDİRİM DE UYGULANMADI



Savunmaların ardından Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Ufuk G.'yi cezasında indirim uygulamadan 17 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

