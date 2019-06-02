Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Aygül Günler ile eşi Recep Günler arasında tartışma çıktı.
Zanlı, 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdü, daha sonra aracıyla yol kenarına bırakarak kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü
İHA, NTV HaberTürkiye
Diyarbakır'da bir kadın, 20 yıllık eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Aygül Günler ile eşi Recep Günler arasında tartışma çıktı.