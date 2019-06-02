Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Aygül Günler ile eşi Recep Günler arasında tartışma çıktı.

Zanlı, 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdü, daha sonra aracıyla yol kenarına bırakarak kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.