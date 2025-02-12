Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

İstanbul'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde bir binada, iddiaya göre Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı koca gözaltına alındı.