Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde vurdu

Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, Himmet A., 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine belinden çıkardığı silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kadriye A. yaralanarak yere yığılırken, eşi Himmet A. ise kayıplara karıştı.

Görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

“KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT ETTİ”

Kızının vurulduğunu öğrenen ve hastaneye gelen anne Suna Arslan, "Kızımı sürekli tehdit etti, 'Sığınma evine gidersen şöyle yaparım, böyle yaparım' diye" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Himmet A.'nın, daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve eşini bıçakla yaraladığı iddia edildi. Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.