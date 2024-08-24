Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı karısını döverek öldürdü. Cinayet sonrası kaçan katil koca her yerde aranıyor.

Tartıştığı eşini döverek öldürdü

'dan haberi geldi.

Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerinde dün saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evde çocukların bulunmadığı sırada çıkan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü.

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM, EVE GİT BAK"

Dim daha sonra evden çıkıp, mahalledeki kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gidip, “Anneni öldürdüm, eve git bak.” diyerek uzaklaştı.

Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeninin bulunca durumu polise bildirdi.

Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp izleri bulunan Elif Dim’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan Hasan Dim’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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