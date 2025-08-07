Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Balıkesir'den kadın cinayeti haberi geldi.



Alınan bilgiye göre, Bigadiç ilçesi kırsal Durasılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., eşi Gonca A.'yı bıçaklayıp kaçtı.



Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Mehmet A.'nın intihar ettiği belirlendi.



Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.