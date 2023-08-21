Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Niğde'nin merkeze balı Yeşilgölcük beldesinde dün saat 18.00 sıralarında 5 çocuk annesi Nuket Gezerekaya (43) ile eşi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında zanlı, tabancasını çıkarıp eşine ateş açtı.
Nuket Gezerekaya, olay yerinde hayatını kaybederken, katil koca ise kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.
Nuket Gezerekaya'nın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, zanlıyı sabah saatlerinde yakaladı. Katil koca, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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