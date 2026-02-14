Tartıştığı eşini uykusunda öldürdü

Olay Yunusemre ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, E.Ö. ile eşi Emine Ö. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ö. yatağında uyuyan 72 yaşındaki eşi Emine Ö.'yü boğazını keserek öldürdü.

Cinayetin ardından torununu arayarak, “Babaannenizi öldürdüm” diyen zanlı olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Maktülün cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.