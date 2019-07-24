Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat Aydoğdu (49), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabancayla vurdu.
Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayan Aydoğdu, eşi ve oğlunu yaraladığını söyleyerek ekip talebinde bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Enes Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Nevzat Aydoğdu ise ekiplerin eve gelmelerinin ardından polise giderek teslim oldu.
Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'de tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddia edildi.