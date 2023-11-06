Tartıştığı eski çalışanını öldürdü

İstanbul Kartal'da bir kişi, tartışma esnasında kendisine bıçak çeken eski çalışanını başından silahla vurarak öldürdü. Yakalanan eski patron gözaltına alındı.

Tartıştığı eski çalışanını öldürdü

'un Kartal ilçesinde bir kişi, eski patronu Emin S. ile iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsminin Önder olduğu öğrenilen eski çalışan, Emin S.'ye bıçakla saldırması üzerine Emin S., silahla ateş ederek bu kişiyi başından vurdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahıyla yakalanan Emin S. ise gözaltına alındı.

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