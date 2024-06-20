Tartıştığı eski damadını göğsünden bıçakladı

Aksaray'da, eski eşiyle barışmak için evine gittiği eski kayınpederi Neşet Ertaş Çiğdem'in (51) göğsünden bıçakladığı Faik Çınar (26), ağır yaralandı. Gözaltına alınan Neşet Ertaş Çiğdem tutuklandı.

Tartıştığı eski damadını göğsünden bıçakladı

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Faik Çınar, boşandığı Sedef Çiğdem ile barışmak için, 2 çocuğunu alarak, eski kayınpederi Neşet Ertaş Çiğdem’in evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, eski kayınbiraderi İslam Çiğdem’in (26) de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Neşet Ertaş Çiğdem bıçakla eski damadı Faik Çınar'ı sağ göğsünden yaraladı.

Kavga seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Çınar, gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili Neşet Ertaş Çiğdem ile oğlu İslam Çiğdem'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neşet Ertaş Çiğdem tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Faik Çınar'ın hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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