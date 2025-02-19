Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.