Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanık için yeni karar

İstanbul'da bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 5 ay hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanık için yeni karar
Tartıştığı esnafı aşağı atan sanığın cezası belli oldu

Tartıştığı esnafı aşağı atan sanığın cezası belli oldu

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'un Şişli ilçesinde bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşmesine ve ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanık için yeni karar - 1

Mahkeme, sanık Boyalı ile ilgili "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Duruşma çıkışı koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan İlyas Demirci, "Ödül verdi, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz." diyerek tepkisini dile getirdi.

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