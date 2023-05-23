Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanık için yeni karar

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşmesine ve ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık Boyalı ile ilgili "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Duruşma çıkışı koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan İlyas Demirci, "Ödül verdi, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz." diyerek tepkisini dile getirdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin