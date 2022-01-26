İstanbul'un Kartal ilçesinde bir adam, tartıştığı gelinini öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Galip Gülistan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü.



Katil zanlısı, cinayetin ardından polise teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cinayetin gerçekleştiği daireye giden polis ekipleri, Safura Gülistan'ı başından vurulmuş halde buldu.



Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi.



Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.